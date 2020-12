Lewis Hamilton contó su dura experiencia con el coronavirus

El piloto británico se sintió “enormemente” afectado por su experiencia con el Covid-19 después de terminar tercero en su regreso a la Fórmula 1, en el Gran Premio de Abu Dhabi que ganó Max Verstappen. El siete veces campeón se había perdido la carrera en Bahrein después de dar test positivo, pero pudo volver al auto para el Gran Premio final de la temporada en los Emiratos Árabes.

“Fue una carrera muy dura para mí físicamente. Todo el año he estado bien, pero hoy no lo estaba, así que me alegro de que haya terminado. Un gran, gran agradecimiento al equipo por su continuo apoyo. Sigue siendo un resultado fantástico para conseguir dos podios”, declaró Hamilton.

Cuando se le preguntó específicamente si contraer Covid-19 afectó su carrera, el piloto sentenció: “En términos físicos, enormemente, sí. No creo que nunca haya estado tan agotado (durante una carrera). Pero el lado positivo es que lo logré, no pensé en ningún momento la semana pasada que estaría aquí, así que estoy realmente agradecido por mi salud y por estar vivo”.

“Espero recuperarme en el próximo período de tiempo que tenemos y volver a entrenar y llevar mi cuerpo a donde sé que debería estar”, completó el británico.