Licht: "No me van a renovar y me duele irme así"

Tras el encuentro ante Patronato, Lucas Licht tomó la palabra y confirmó que no seguirá en Gimnasia por decisión del club. Bastante conmovido, el Bochi destacó: "Por lo que he hablado, es el último partido. Por lo que he hablado, no me van a renovar. Yo quiero seguir jugando, pero me duele no poder retirarme en el club".

Además agregó en diálogo con la TV: "Voy a pensar en mi futuro y en mi familia. Me dieron entender que no me van a renovar y que no me vana tener en los planes. Siempre defendí al club e hice lo mejor para esta institución". Por otro lado, valoró el esfuerzo del equipo: "Hicimos un gran torneo, porque nos metimos a pelear en otra tabla. Nos faltó poquito para cumplir el objetivo. No nos alcanzó".