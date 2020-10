Liga Profesional de Fútbol: conocé las zonas de Gimnasia y Estudiantes

La AFA realizó este viernes el sorteo de las seis zonas del campeonato que marcará el comienzo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) el próximo viernes 30 de octubre.

Cabe marcar que con Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Racing y Vélez como cabezas de serie, se definió qué equipos conformarán cada grupo.

Por el lado de los equipos platenses, Estudiantes será parte del Grupo 5, mientras que Gimnasia integrará el 6:

* Grupo 1: Racing Club - Arsenal - Atlético Tucumán - Unión (Santa Fe).

* Grupo 2: Independiente - Defensa y Justicia - Central Córdoba (Santiago del Estero) - Colón (Santa Fe).

* Grupo 3: River Plate - Banfield - Godoy Cruz (Mendoza) - Rosario Central.

* Grupo 4: Boca Juniors - Lanús - Talleres (Córdoba) - Newell's (Rosario).

* Grupo 5: San Lorenzo - Argentinos Juniors - Aldosivi (MDP) - Estudiantes (La Plata).

* Grupo 6: Vélez Sarsfield - Huracán - Patronato (Paraná) - Gimnasia (La Plata)

El acto se realizó por primera vez al aire libre en el predio que la AFA posee en Ezeiza. Los conductores del evento fueron Luli Fernández y Pablo Giralt, y se contó con la presencia de los capitanes de los 24 equipos participantes: los 14 clubes del AMBA de manera presencial y vía Zoom, los 10 restantes.

“Hoy es un día muy especial para el fútbol argentino y para quien les habla de que tengamos la oportunidad de estar acá, en este hermoso predio, donde las estrellas de la Selección pasaron por acá”, expresó Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. “Entre todos trabajamos muchísimo para que se sortee el torneo de la Liga Profesional, fue un mérito del fútbol argentino”, agregó.

“Hemos sufrido no tener el fútbol que es parte de lo que todos los argentinos queremos, no hay liga en el mundo donde no haya un jugador representándonos”, indicó y agradeció a los dirigentes y jugadores de los clubes, y al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.