Estudiantes visitará a Aldovisi en el inicio del certamen

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de cara al inicio de la Copa Liga Profesional 2020, que comenzará el fin de semana del 30 de octubre.

De esta manera quedó definido que Estudiantes integrará el Grupo 5 junto a San Lorenzo, Aldosivi y Argentinos Juniors como rivales, y su primer partido lo disputará como visitante ante el elenco de Mar del Plata.

Durante la ceremonia celebrada en el predio de la AFA en Ezeiza, con el dirigente Pascual Caiella en representación del club, se resolvió la composición de las seis zonas de cuatro equipos cada una, para la primera parte del torneo que otorgará una plaza a la Copa Libertadores y otra a la Sudamericana, mientras que no habrá descensos.

Fixture Completo:

Fecha 1: vs Aldosivi (V)

Fecha 2: vs San Lorenzo (V)

Fecha 3: vs Argentinos Juniors (L)

Fecha 4: vs Aldosivi (L)

Fecha 5: vs San Lorenzo (L)

Fecha 6: vs Argentinos Juniors (V)