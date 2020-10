River quiere ser local en Ezeiza

En el Monumental se siguen llevando adelante las obras de remodelación del campo de juego, que promete ser uno de los mejores de Sudamérica. Por dicha razón, River tendrá que definir dónde jugará como local en la Liga Profesional, que empezará el próximo 30 de octubre. Por lo que en las últimas horas, en declaraciones radiales, el presidente del Millonario, Rodolfo D'Onofrio, apuntó a usar el River Camp como escenario para sus partidos como local.

“Tenemos pensado ver la posibilidad de hacerlo en el River Camp y eso vamos a conversarlo con la AFA y la Liga, y también, por qué no, con quienes tienen la responsabilidad de transmitir los partidos, para que vean la capacidad técnica que puedan tener para poder hacerlo”, indicó el mandamás del Millo. No obstante, desde la Liga Profesional no ven con buenos ojos esta posibilidad, ya que piensan que permitir que River juegue en un predio de entrenamiento es “desprestigiar” el producto.