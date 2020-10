Valentino Rossi, con coronavirus

Valentino Rossi, piloto italiano de MotoGP, anunció a través de sus redes sociales que dio positivo al test de coronavirus, por lo que no podrá estar presente en el Gran Premio de Aragón del próximo fin de semana.

“Cuando me desperté no me sentía bien. Mis huesos estaban doloridos y tenía algo de fiebre. El resultado del test rápido PCR fue negativo, pero el segundo por desgracia dio positivo”, comentó.