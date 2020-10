En el cumpleaños 60 de Maradona, Gimnasia hace su estreno en la Liga Profesional

Luego de que la AFA realizara el sorteo de las seis zonas del campeonato que marcará el comienzo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), el próximo viernes 30 de octubre, se confirmó también que el Lobo será protagonista ese día.

Gimnasia conformará el grupo 6 junto a Vélez Sarsfield, Huracán y Patronato de Paraná.

En este sentido, el Lobo recibirá en la primera fecha al Patrón de Paraná en el Juan Carmelo Zerillo, el próximo 30 de octubre desde las 19:00 horas, en una fecha especial por el cumpleaños número 60 de Maradona.

Cabe recordar que ambos equipos se vieron las caras en la última temporada, cuando peleaban por permanecer en la máxima categoría. En ese encuentro, el equipo de Maradona igualó 1 a 1 con gol de Paolo Goltz, y un recordado penal errado en los pies de Lucas Barrios.

De esta forma el fixture completo para Gimnasia es:

Fecha 1: vs Patronato (L)



Fecha 2: vs Vélez (L)



Fecha 3: vs Huracán (V)



Fecha 4: vs Patronato (V)



Fecha 5: vs Vélez (V)



Fecha 6: vs Huracán (L)