Llop, Chocho y con ganas de dar el batacazo en su vuelta a Uno

Hace 20 años comenzó su etapa como entrenador, pero mucho tiempo antes dejó su huella como futbolista en el equipo de Estudiantes de La Plata que ascendió de la B a Primera en aquel equipazo de 1995. Juan Manuel Llop, hoy técnico de Platense, próximo rival del Pincha en la Copa de la Liga Profesional, palpitó el duro duelo que tendrá el lunes a las 18 en el estadio Jorge Luis Hirschi. “Estudiantes es un equipo muy completo, tendremos que hacer un partido perfecto”, sostuvo el Chocho.



En la previa al encuentro correspondiente a la decimosegunda jornada del certamen, el DT del Calamar dialogó en Fortunato Sports y se refirió al presente y futuro de su equipo: “El último partido no estuvimos bien, pero igualmente por cómo venimos jugando yo creo que deberíamos estar con tres o cuatro puntos más en la tabla. No estamos tranquilos con el promedio, por lo menos no del todo, porque también esperábamos otro tipo de torneo”, dijo. Al mismo tiempo, agregó: “Tuvimos algunos inconvenientes, que ya todos saben: arrancar el torneo inmediatamente después del ascenso, nos costó el rearmado del plantel por los tiempos y demás situaciones que tuvimos que atravesar. Pero estamos contentos porque el equipo está siendo muy competitivo. El otro día con Aldosivi no tuvimos un gran encuentro, esperemos mejorar el lunes con Estudiantes”.



Por otro lado, en cuanto a sus sensaciones por el regreso al estadio de Estudiantes, afirmó: “La realidad es que yo pasé un año magnífico ahí en Estudiantes (1994-1995). Con grandes recuerdos, con grandes compañeros y volver a 1 y 57 me pone muy feliz. Un estadio totalmente distinto y un club fuerte en todos los sentidos”.



En tanto, a la hora de hablar del choque del próximo lunes, analizó: “Estuvimos repasando con el cuerpo técnico el plantel de Estudiantes y entendemos que es un equipo muy completo y con muchas fortalezas. No solamente el equipo titular, sino toda la plantilla. Trataremos de hacer un partido perfecto y hacer nuestro juego”.