Lo Celso rompió el silencio luego de su lesión que lo dejó sin Mundial

Giovani Lo Celso realizó un posteo de Instagram luego de conocer que no podrá jugar el Mundial de Qatar 2022 por su lesión.

La triste noticia terminó por concretarse, lo que nadie deseaba, y mucho menos el jugador, finalmente pasó. Lo Celso tendrá que operarse por un desprendimiento muscular en el biceps femoral de la pierna derecha, que sufrió durante el encuentro entre Villareal-Athletic Bilbao, y no podrá disputar el Mundial a pesar de intentar todas las alternativas.

Luego de conocerse la lesión y que Scaloni ya lo dejara afuera de la lista de convocados, Gio Lo Celso rompió el silenció y realizó una publicación en su Instragram.

"La verdad que fueron días muy duros y tristes para mi. Como sabrán la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles pero no hubo forma. Desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño recibidos durante estos días" escribió el futbolista.

El posteo tuvo las respuestas de sus compañeros de la selección que le demostraron su apoyo. Entre ellos, Rodrigo De Paul escribió : "Sin vos nada es igual amigo, ni afuera ni adentro de la cancha, te amo mi hermano te voy a extrañar, pero todavía nos quedan muchas paredes más por tirar, te esperamos!". Por su parte, Lionel Messi le respondió con un corazón como asi también Di Maria, Cuti Romero y Paulo Dybala.