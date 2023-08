Locura: Denuncian que la barra de Vélez amenazó y agredió a los jugadores

La violencia en el fútbol argetino se hace presente una vez más en un hecho increíble. Según lo que trascendió, la barra habría amenazado y agredido a los jugadores de Vélez tras caer con Huracán por 1 a 0.

En un clima tenso en el Fortín por estar peleando en los últimos puestos para no descender, un grupo de personas se acerdó hasta la Villa Olímpica para demostrar su descontento por el rendimiento de equipo pero no lo hicieron en buenos términos.

Tras volver del partido que se disputó en el Tomas Adolfo Ducó frente al Globo, los jugadores de Liniers se preparaban para retirarse del Centro de Entrenamiento cuando se vieron sorprendidos por la llegada de la barrabrava que los apretaron, los agredieron y patearon autos.

Según revelaron diferentes medios partidarios, hubo varios futbolistas que fueron agredidos. Entre ellos se encuentra Leonardo Jara, que tal como informó el periodista Agustín Palacios, el jugador le habría dicho: "Me agarraron fuera de la Villa Olímpica, me cruzaron un auto, me agarraron de la campera y querían que me baje. Me dijeron que me iban a pegar un par de tiros en las patas".

Por otro lado, juveniles como Gianluca Prestianni (17 años) y Santiago Castro (18 años) tambien habrian sido golpeados y se habla de que pidieron rescindir sus contratos e irse de Vélez tras este violento episodio.

Ante lo sucedido, el DT Sebastían Méndez decidió que no se entrenarán en el predio hasta que tengan garantías de seguridad.