Los cambios de Pipo no cambiaron la esencia del Tripero

Al igual que sucedió contra Newell’s el sábado pasado, Johan Carbonero se llevó todos los flashes en Sarandí siendo la figura del equipo de Pipo Gorosito en un nuevo triunfo para Gimnasia. Además de volver a convertir y definir de gran manera como en el estadio Ciudad de La Plata y en el Libertadores de América, el colombiano llega a los tres partidos consecutivos convirtiendo y demostrando una mejora en una faceta que le costaba mucho como era la definición.

Con la agilidad y gambeta que lo caracteriza desde que llegó, Carbonero levantó nuevamente su nivel y con este presente vuelve a ser vital para el Lobo como así también a demostrar que es uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol argentino. También tiene otra vez la misma compañía en el podio del Tripero porque Emanuel Cecchini nuevamente fue uno de los mejores, siendo el primer pase en ataque y teniendo una gran función en la parte defensiva con los relevos, mientras que Leo Morales partido a partido sigue creciendo como central y se transformó en un titular inamovible.

Luego, Guillermo Fratta y Nicolás Colazo aprovecharon su chance ya que fueron titulares y tuvieron un aceptable partido donde no sufrieron sobresaltos y el ex-Tigre volvió a jugar de lateral izquierdo donde hace tiempo no lo hacía y a pesar de eso dejó una buena imagen. Por último, el ingreso del Pulga Rodríguez fue el puntapié final para que Gimnasia llegue al gol ya que con una gran asistencia demostró toda su clase y mismo después dejó mano a mano a Eric Ramírez en el final del partido, pero la Perla no definió bien.

Así, con un buen rendimiento en líneas generales y a pesar de muchos cambios, el equipo de Gorosito comienza a enderezar el rumbo mientras sigue subiendo posiciones en la tabla de promedios y en la tabla anual.