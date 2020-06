Los deportistas olímpicos pusieron primera

El que no llora, no mama”. Los atletas exigieron, obtuvieron respuestas y dejaron atrás la incertidumbre por la pandemia. Los deportistas que participarán de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, los cuales se postergaron por el coronavirus, regresaron a los entrenamientos para prepararse de cara a la competencia mundial.

Tras las reuniones entre los directivos de cada federación deportiva con los deportistas y entrenadores, se definieron los protocolos para que puedan volver a los entrenamientos para recuperar su estado físico. El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, confirmó la aprobación de los mismos y de esta manera los deportistas regresaron a sus actividades.

Todo esto comenzó luego de las declaraciones de Delfina Pignatiello, quien afirmó que podía dejar de nadar y no presentarse a los Juegos, por no estar en las mismas condiciones que sus competidores al no poder practicar. El miércoles pasado, Paula Pareto en judo, Martina Dominici en gimnasia y Belén Pérez Maurice en esgrima fueron de las primeras en sumarse al Cenard para volver a los entrenamientos.

Además, luego se sumaron tanto los Leones como las Leonas. En primer lugar, el seleccionado masculino de hockey realizó tareas físicas en una de las pistas de atletismo del lugar con los debidos protocolos de seguridad. Cabe recordar que el elenco ya se encuentra clasificado para los Juegos de Tokio y no participa de un partido oficial desde el último 7 de marzo, en la caída ante Australia por 5 a 1 por la Pro League.

Por otro lado, las Leonas fueron sometidas el jueves a diferentes test por el coronavirus y ya están disponibles para comenzar con las prácticas. Una de las ideas de Carlos Retegui, entrenador del equipo, es la de no realizar las prácticas en el Cenard y llevar a cabo una especie de preparación previa en una sede específica, para evitar cualquier tipo de contagio.

En cuanto al beach voley, el conjunto masculino haría los entrenamientos con jugadores del exterior, mientras que el femenino los llevaría a cabo en diferentes etapas. Para algunas de la selección femenina (Ana Gallay y Fernanda Pereyra) el trabajo se centrará en la ciudad de Mar del Plata, mientras que el resto de las que participan en la selección, como Virginia Zonta y Brenda Churín, realizarán su entrenamiento en Santa Fe y La Plata, respectivamente.

En cuanto al equipo masculino, la base será en Rosario para Julián Azaad y Nicolás Capogrosso; los mendocinos Leandro Aveiro y Bautista Amieva trabajarán en la ciudad de Tunuyán, en su provincia natal.