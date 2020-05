Famosos, entretenimiento y redes 

Con el anuncio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, una gran cantidad de famosos y figuras del mundo del espectáculo se volcaron a las redes, donde a diario generan contenido a fin de no perder vigencia.

Y es que estas plataformas que antes eran de uso exclusivo de los influencers, hoy se volvieron el medio más efectivo para no perder contacto con los fans.

Así los músicos lanzan temas, los actores realizan sketchs humorísticos y los especialistas hablan de los que saben pero todo sucede en un mismo lugar: los lives de Instagram. Por poner solo algunos ejemplos, podemos hablar de los vivos de Lali Espósito, quien está presentando su nuevo single Lo que tengo yo; de los minicapítulos de Casados con hijos, que debió postergar su estreno teatral, pero que no deja que se enfríen los motores de cara a la temporada 2021; o de los vivos de los Yanardos -shippeo de los nombres de Yanina Latorre y Lizardo Ponce- que en cada encuentro dejan por lo menos tres titulares.

En esta línea, Laurita Fernández quien está cumpliendo con la cuarentena en la soledad de su departamento tras haber roto con Nicolás Cabré, debutó el lunes como conductora de Jugalau, un programa de juegos emitido a través a través de un live en su perfil de Instagram.

“¿Estás cansado? ¿Aburrido de que todos los días sean iguales? ¿Sos de los que no ganan nunca? Llega a Instagram una mujer misteriosa y tiene lo que estabas esperando. Para vos, para vos y para vos también. La producción está lista, la escenografía y las bailarinas también”, anunciaba en la promoción del ciclo que irá todos los lunes a las 21 y que durará una hora.

En la primera edición, Laurita se comunicó con varios participantes que participaron de tres desafíos distintos: en uno debían adivinar en cuál de los tres vasos estaba escondido un limón, en otro tenían que acertar la cantidad de naranjas había dentro de un bowl; y en otro más tenían adivinar el personaje que estaba en su portaretratos. “Necesito que me digan quién está acá. Pueden hacer tres preguntas para adivinar quién es esta persona. Es conocido. Puede ser un político, argentino o extranjero, un cantante, un bailarín o un cocinero...”, explicó.

Lamentablemente en la primera edición del ciclo nadie ganó por lo que no hubo premios; sin embargo, no hay dudas que tanto la conductora como los participantes se divirtieron muchísimo.

Cabe recordar que en los últimos días, la reconocida bailarina fue noticia no solo por su ruptura sino por sus dichos respecto a su relación luego de que en una entrevista con Agustina Casanova para Telefe Noticias, desechara cualquier posibilidad de una reconciliación poscuarentena: “No, porque creo que eso tiene que ser mutuo. Entonces, cuando del otro lado ya no existe ese interés o esas ganas no hay como mucho más que hacer. Es así. Y es respetable, ¿qué se yo? Por más doloroso que sea es de a dos. Si no están las dos partes como para por lo mismo, no tiene sentido”, opinó sin filtros.

Sin embargo, en las últimas horas Ángel de Brito realizó una revelación más que picante cuando en Los ángeles de la mañana hablaban sobre su debut en Jugalau. “No, no va a pasar. No va a pasar… está más cerca de otro que de él”, lanzó el conductor del ciclo de El Trece, generando misterio alrededor del presente sentimental de la bailarina.