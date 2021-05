Los equipos que podrán entrenar esta semana

Si bien el fútbol en la Argentina quedó suspendido hasta el 30 de mayo, tanto la Copa Libertadores como la Sudamericana seguirán su curso normal. Es por eso que en Boca, River, Racing, Defensa y Justicia, Independiente, Rosario Central, Newell’s, Lanús y Arsenal apareció la incógnita de dónde jugarán cuando la próxima semana tengan que ser locales en los torneos que organiza la Conmebol.



En principio, el Gobierno argentino habilitaría los partidos para que los equipos que deban jugar en su estadio puedan hacerlo y no tengan que trasladar su localía a otro país. Además, también les daría un permiso especial para los conjuntos que deben viajar al extranjero a afrontar sus compromisos, tal como es el caso de Vélez, Argentinos Juniors, Talleres y San Lorenzo.



Asimismo, los clubes que participan en copas internacionales serían habilitados para seguir entrenando mientras dure su participación en el certamen. Vale aclarar que Colón, que no participa de copas organizadas por Conmebol pero sí está en la semifinal de la Copa de la Liga Profesional, presentó su petición y podrá entrenar hoy.



Por su parte, los clubes comenzaron a jugar sus cartas y manifestar sus preferencias. “La postura de Racing es que el campeonato se termine el 30 de mayo. Si no se puede jugar, habrá que ver otra fecha más adelante. Si no es esta semana, vamos a licenciar al plantel como corresponde”, aseguró el presidente Víctor Blanco, en declaraciones a radio Mitre. Para ello, el Gobierno debería dar el visto bueno, ya que las nuevas restricciones rigen hasta el 31 de mayo inclusive.



A su vez, desde la dirigencia de Independiente habrían pedido disputar su partido ante Colón el miércoles 2 de junio y una hipotética final única el sábado 5. Lo cierto es que por ahora todo sigue en suspenso y con más dudas que certezas.

“Colón puede entrenar normal”



En medio de la suspensión del viaje a San Juan y bajo la lluvia del viernes pasado, Eduardo Domínguez había tomado la decisión de “licenciar” a los jugadores hasta hoy. Si bien no tiene competencia de copas como los otros tres (Boca, Independiente y Racing), Colón tiene autorización para entrenar como si nada.



La respuesta de la AFA con el visto bueno sanitario llegó rápidamente desde Viamonte: “Colón de Santa Fe puede entrenar normal, con los recaudos que venimos hablando”.