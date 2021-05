Zárate: despedida de Boca y ¿llamado de Verón?

Mauro Zárate se va de Boca. Tal cual informó diario Hoy hace varios días, el futuro del delantero ya tenía una parte sentenciada. El jugador se despidió de todos este domingo en el predio de Ezeiza.



No solo pasó a saludar a todos su compañeros del plantel profesional, sino también al viceprimero, Juan Román Riquelme, y el entrenador Miguel Ángel Russo.



Con este panorama, y según la información a la que pudo acceder este matutino, ya hubo contacto entre la dirigencia de Estudiantes de La Plata y el entorno del futbolista. En el Pincha no lo descartan, aunque la traba más grande continúa siendo el salario. No obstante, los de La Plata tienen a favor que el delantero llegaría con el pase en su poder.

Zárate hará uso de la cláusula que tiene en su contrato (válido hasta diciembre del 2021) y que le permite rescindir el contrato con Boca a mitad de año, o sea ahora en junio.



Los motivos de la rescisión de manera unilateral son más que claros y son los mismos por los que el futbolista había pedido esta cláusula de salida en enero de este año. El Consejo de fútbol del Xeneize, con Riquelme a la cabeza no accedió en ese entonces.





¿Cuáles eran las razones? La falta de continuidad, oportunidades y ritmo que tuvo. Por esta razón, en Estudiantes buscarán tentar a Zárate con la importancia que tendría en el equipo dirigido por Ricardo Zielinski. De llegar al Pincha, el exjugador de Vélez no solo podría ponerse la 10, sino que sería una fija en el 11 inicial en cada uno de los partidos. Al mismo tiempo, se sabe que las ofertas del exterior caerán como las hojas en otoño.



Sin embargo, la familia tendrá un rol crucial en la decisión del delantero. Su mujer, Natalie Weber, se encuentra trabajando como penalista en un programa de televisión, mientras que sus hijos no quieren saber nada con irse de su país. Así las cosas, en el Pincha no se quieren dormir y ya comenzaron los llamados para cumplir con la jerarquía y experiencia que tanto le prometieron al hincha y al DT.

¿Le guardan la “10” a Mauro?

En junio finaliza el vínculo contractual de Mauro Díaz con el club y en el Pincha quedará vacante la número 10. Por esto, y de llegar Zárate, la camiseta podría ir para el exjugador de Vélez.

La bronca con Russo

Zárate se enfrentó con Miguel el viernes pasado luego de querer retirarse de la práctica. Mantuvo una fuerte discusión con el DT y le avisó que no volvería a entrenar con la casaca de Boca.

El enojo con Román

Riquelme y Zárate estuvieron cara a cara. El jugador no se guardó nada y le recriminó el destrato que sintió desde que llegaron al club. Le bajaron el sueldo y pasó a cobrar en pesos.