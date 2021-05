El Lobo quiere poner tercera

Luego de un parate extenso, a comparación de lo que fue la semana de vacaciones en enero, el plantel de Gimnasia se encuentra transitando el comienzo de la tercera semana de licencia, tras la eliminación de la Copa de la Liga Profesional.

También será la anteúltima, teniendo en cuenta lo que será el inicio de la pretemporada el 7 de junio en Estancia Chica.



A pesar de esto, Leandro Martini y Mariano Messera siguen trabajando junto a Gabriel Perrone y la dirigencia en las negociaciones para rearmar el plantel. También estarán decidiendo cómo serán las diferentes salidas que tendrá el equipo y qué se deberá determinar a la brevedad, cuando vayan transitando los primeros días de entrenamiento en Abasto. Como viene anticipando este diario, la dupla quiere sumar refuerzos lo antes posible y sigue en la búsqueda de un defensor, al menos un mediocampista y un delantero para luego, dependiendo las posibles bajas de Víctor Ayala, Lucas Barrios, Matías Pérez García, Maxi Comba y Nicolás Contín, analizar dónde necesitarán un jugador más para traer en este libro de pases.



Sin importar este tiempo de parate, la mayoría de los jugadores se siguen entrenando por su parte, ya que fueron muy pocos los que pudieron irse a su pueblo o localidad natal, teniendo en cuenta el contexto que se está viviendo en el país respecto a la pandemia. Por eso mismo, mediante las redes sociales se puede ver a gran parte del plantel en sus casas o en diferentes lugares abiertos siguiendo con los trabajos físicos, porque la pretemporada que se le viene al Lobo será bastante extensa.



Teniendo en cuenta que la idea principal para el fútbol argentino es que a mitad de julio comience el nuevo torneo, en los próximos días habrá más certezas respecto a cómo será diagramado este periodo de preparación, hasta cuando durará y como se irán dando los amistosos, seguramente después de la segunda semana de actividades en Estancia Chica.

Apareció un competidor por Diego Polenta



Diego Polenta se encuentra recuperándose de una ruptura fibrilar en su Uruguay natal. A raíz de esto, sumado a los problemas contractuales que el defensor está teniendo en Olimpia de Paraguay, se habló que un equipo muy importante del otro lado del charco lo empezaría a sondear a la brevedad.



Nacional, uno de los clubes donde más rindió el uruguayo, quiere armarse de gran manera para la segunda parte del 2021 y no ve con malos ojos la posibilidad de repatriar a Polenta en este mercado de pases. A pesar de esto, el libro en Uruguay abre en agosto por lo que Gimnasia tiene una ventaja de tiempo si comienzan las negociaciones en estos días.

Se acerca una promesa al club

Alex Luna, joven de 17 años que actualmente juega en Rafaela, desde el año pasado deslumbró los ojos de varios equipos del fútbol argentino. En los últimos días fue ofrecido a Gimnasia.



Este enganche, que desde el 2020 es seguido por Vélez y Racing, también tuvo su paso por la Selección Argentina Sub15. Desde que debutó en diciembre pasado junto a Enzo Copetti llamó la atención de clubes importantes, tanto dentro del país como del exterior.



El categoría 2004 estampó su firma en octubre del 2020 hasta diciembre del año que viene.

“Hoy me debo a Defensa y estoy muy agradecido”

Tomás Sosa, hijo del histórico Pampa, que debutó este año en la Primera de Defensa y Justicia tras quedar libre de Gimnasia, comentó que al Lobo no le cierra las puertas.



“No jugaría en Estudiantes si me llaman. Obviamente que en Gimnasia sí, hoy me debo a Defensa y estoy muy agradecido”.



Sobre su salida de Gimnasia y su preel hijo de Roberto dijo: “Me tuve que ir de Gimnasia porque sentí que no tenía mucho lugar, no completaba partidos. No fue una decisión fácil, la tomé yo solo. Estoy muy agradecido a Sebastián Beccacece por haberme hecho debutar. Es un tipo que siente mucho el fútbol, muy enérgico”.