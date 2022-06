Los hinchas de River sueñan: Luis Suárez podría llegar al club

Ante la partida del goleador y joven promesa Julián Álvarez River salió a buscar un nuevo delantero. Entre los apuntados hay un nombre que ilusiona a los hinchas millonarios y es nada más ni nada menos que la figura uruguaya Luis Suárez.

El encargado de difundir esto fue el periodista de Radio LA Red Gustavo Yarroch quien aseguró que River le ofrecería un contrato con un salario muy elevado ya que llegaría al club en condición de libre y el club no tendría que desembolsar dinero por la transferencia.

De todos modos aún no se comunicó nada de manera oficial. Por su parte, el futbolista en diálogo con un medio español expresó: “Créanme, todavía no decidí dónde voy a jugar la próxima temporada. Recibí muchas ofertas. Se me han acercado clubes de Argentina, Brasil y México, pero quiero volver a jugar a un alto nivel competitivo. Estoy enfocado en el fútbol europeo”.