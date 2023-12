Los hinchas le pidieron a Papá Noel por la continuidad de Tarragona

Gimnasia está cerrando un año movido: de jugar la Copa Sudamericana y ganar el clásico en el torneo local, a sufrir por la tabla anual y salvarse gracias al desempate ante Colón. En el medio, la salida de Chirola Romero y la llegada de Leonardo Madelón. Mientras los jugadores disfrutan de sus merecidas vacaciones, la Comisión Directiva trabaja en el mercado de pases, tanto por las renovaciones como por los refuerzos que podrían arriba. Y en el medio, los hinchas le pidieron a Papá Noel por la continuidad de Cristian Tarragona.

Cabe recordar que el vínculo del delantero con el club termina a fin de mes, luego de la novela a mitad de año para definir su continuidad. A pesar de las polémicas, el oriundo de Santa Fe se metió en el corazón de los hinchas a fuerza de goles y grandes actuaciones.

Según la información a la que pudo acceder diario Hoy, una vez finalizada la temporada el jugador albiazul volvió a dejar en claro su deseo: continuar su carrera en el exterior. Si bien la Comisión Directiva le mandó un contrato para arreglar la renovación, Tarragona tendría decidido ponerse la camiseta de un grande del fútbol chileno.

Días atrás, el artillero tripero fue consultado sobre el supuesto interés del “Cacique” y no ocultó sus ganas de arribar al Estadio Monumental en el presente mercado de pases. “Ya lo dije alguna vez, a quién no le gustaría jugar en un club como Colo Colo. Es una opción que me interesa mucho. Es un equipo importante de Sudamérica y de Chile“, sostuvo el goleador.

Colo Colo terminó el campeonato chileno ubicado en el tercer lugar, debajo del campeón Huachipato y su escolta, Cobresal, y se clasificó a la Copa Libertadores, en la que se enfrentará con Godoy Cruz de Mendoza en fase 2. El detalle que analizaron de cerca en el conjunto chileno y podría complicar la negociación: Tarragona recibió un castigo de cinco partidos por torneos internacionales luego de los incidentes protagonizados con el Lobo en la eliminación en fase de grupos de Copa Sudamericana.

Los puestos que solicitó reforzar Madelón

El mercado de pases para la próxima temporada ya comenzó a jugarse. Y, lejos de tomarse vacaciones, la Comisión Directiva del Lobo trabaja para cumplir los pedidos de Leonardo Madelón.

Los movimientos recién están comenzando entre los clubes y muchos futbolistas que especulan con el tiempo que aún tienen por delante. Según pudo averiguar este multimedio, el cuerpo técnico pidió de mínima reforzar tres puestos puntuales: arquero, lateral por la izquierda y mediocampista de marca. En caso de concretarse alguna salida, el técnico también pidió ocupar esos lugares.

Para los tres palos siguen vigentes los apellidos que sonaron la semana pasada: Diego Rodríguez (libre de Godoy Cruz), Facundo Altamirano (suplente en San Lorenzo y sujeto a lo que suceda con Augusto Batalla) y Marcelo Barovero (Banfield). Además, se espera por la renovación del contrato de Nelson Insfrán.

Ante la salida del volante central Rodrigo Saravia, el nombre que sonó fue el de otro uruguayo: Yonathan Rodríguez. Por ahora, no se conocieron avances por la contratación del jugador de 30 años.

Para el lateral por la izquierda había sonado Bruno Pittón, de último paso por Newell’s y del agrado de Madelón. Pero en las últimas horas el defensor firmó con Unión de Santa Fe.

Caída la principal alternativa que manejaba la dirigencia Mens Sana para satisfacer una de las tantas solicitudes del cuerpo técnico, ahora deberán acelerar con las otras opciones que aparecieron en el mercado. Mientras tanto, se espera por la respuesta de Nicolás Colazo, que en los últimos días mostró inidicios positivos para concretar su renovación.