Los juveniles del Pincha se cruzan con Independiente Rivadavia

Por la fecha 24 del torneo, Estudiantes enfrentará a la Lepra mendocina en una jornada prometedora. El bloque mayor (4ta, 5ta y 6ta) lo hará de visitante, mientras que los menores (7ma, 8va y 9na) jugarán en City Bell.

La cuarta, líder del torneo, viene de dos caídas consecutivas y necesita volver a sumar para escaparse de Vélez, su inmediato perseguidor. El torneo es favorable para los dirigidos por Maxi Zanello, quienes pelean no solamente por campeonar, sino por un lugar en la próxima Copa Libertadores Sub 20. El tramo final será clave en un campeonato que no da respiro.

Por el mismo camino va la novena, aunque muy lejos del líder River, pero haciendo un gran papel. El Pincha, séptimo en la tabla, enfrenta al último de esta.

En cuanto a las categorías necesitadas, la quinta quiere despegar del bloque bajo enfrentando a un conjunto que se encuentra anteúltimo. Será un partido determinante para sumar unidades.

En la misma sintonía, pero lejos del bloque bajo, está la octava que debe volver a recolectar de a tres para finalizar un año algo irregular.

Apenas mejor, pero buscando volver a la victoria, se encuentran la sexta y la séptima: ambas ubicadas en mitad de tabla y con grandes promesas futbolísticas, buscan seguir escalando puestos para sumarse al pelotón de arriba a pesar de su lejanía con los principales competidores.

Se viene un cierre de año muy atractivo para todas las categorías juveniles que pelean por un objetivo en particular. Los Pibes son un tema del cotidiano en el mundo Estudiantes y es por ello que constantemente están en observación.

Material hay, de sobra, pero hay que mantener la calma y dejar que aquellos proyectos terminen de adquirir las herramientas necesarias para competir al máximo nivel.