Los platenses de Hoy en el Mundial

Cobertura exclusiva Doha - Catar

Enviados especiales al Mundial

De Gonnet a Catar, todos juntos en familia. Usualmente las vacaciones familiares tienen otros destinos para elegir: la Costa Atlántica, Brasil, el Caribe, Estados Unidos, Europa, entre otros. Sin embargo, en una familia bien futbolera, Catar fue la opción número uno para disfrutar de un país multicultural y que, claro, tiene la mayor atracción del mundo en estos mo­mentos: el Mundial de Fútbol 2022.

En esta ocasión, diario Hoy dialogó con un platense que viajó a Catar junto a toda su familia. “Somos la familia Azar, viajamos con mi mujer, mis dos hijos, Laurencio y Augusto (ambos hinchas de Boca), y mi padre”, adelantó Azar. Además, contó que viajaron con otra pareja amiga que también vino al Mundial con sus hijos. Azar padre, que trabaja de manera independiente, hizo la primaria en la Escuela n° 38 de Gonnet y la secundaria en el colegio San Pancho de Villa Elisa. Vive actualmente en Gonnet, aunque practica tenis en el Club Banco Provincia de City Bell. En la charla con este multimedio, manifestó su alegría por poder compartir un viaje como este junto a sus seres queridos y reflejó su anhelo de que la Selección Argentina pueda llegar a la final del Mundial.

—¿Cuándo llegaron a Catar?

—Llegamos a Doha vía escala previa en Ámsterdam, pero volamos, de manera increíble, en el mismo momento en el que la Selección Argentina jugaba con México. El avión estaba despegando y fue tremendo ese viaje, conectándonos como podíamos, con WhatsApp e internet. Fue un sufrimiento total porque viajamos con el riesgo de ­llegar y que el Mundial se nos hubiese terminado. Pero bueno, ­llegamos bien y contentos porque ganó Argentina.

—¿Hasta cuándo se quedarían?

—La idea nuestra es quedarnos hasta el final, si es que tenemos la suerte de que la Selección argentina siga hasta la final. Vimos el partido con Polonia, fue muy emocionante; y después el de octavos de final contra Australia.

—¿Con quiénes viajaste?

—Viajé con mi mujer, mis dos hijos, Laurencio y Augusto, y mi padre. Pero ahora también estamos compartiendo el viaje con una familia de amigos de Villa Elisa que igualmente ya se vuelven porque se quedaban hasta octavos de final.

—¿Es tu primer Mundial?

—No, es el cuarto que puedo venir. Estuve en Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y este de Catar.

—¿Qué te sorprendió de Doha?

—Primero, sacando la ciudad, me sorprende que no hay tanto ambiente de fútbol como en otras copas del mundo. Salvo cuando juega Argentina, después se ve mucho turista de otros países. La gente es muy amable, no hay ningún problema, pero poco ambiente de fútbol como me pasó en otros mundiales. Con respecto al país, creo que es lo que nos sorprende a todos: culturas muy diferentes a la nuestra, raro, pero por ahora Catar me gusta mucho.

—¿Pudieron estar en el estadio durante el partido ante Australia?

—¡Asistimos todos! Mi viejo, mi mujer, mis hijos , mi primo Alfredo y su hija Cami, y la familia amiga de Villa Elisa que comparte con noso­tros esta pasión de seguir a la Selección a todos lados.

—¿Te gustó cómo jugó? ¿Ilusiona?

—Jugó y juega muy bien. No merecimos terminar sufriendo, aunque en el debe considero que tiene que cerrar los partidos cuando se da la oportunidad, como contra Australia. Tengo mucha confianza en este equipo que tan bien nos representa. Si todo sigue como esperamos, ¡acá estaremos alentando hasta la final!