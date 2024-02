Los Pumas 7s, imparables: vencieron a los All Blacks y fueron tricampeones en Vancouver

Imparables. Los Pumas 7s siguen demostrando su altísimo nivel y, en una final brillante ante Nueva Zelanda, se impusieron por 36 a 12 y gritaron campeón en Vancouver, por la cuarta etapa del Circuito Mundial de Seven. A pesar de haber arrancado perdiendo 12 a 0, el seleccionado argentino no perdió la templanza y se aferró a su juego para tratar de dar vuelta el resultado. Antes de ir al descanso, los dirigidos actualmente por Santiago Gómez Cora encontraron la igualdad con tries de Marcos Moneta y Luciano González. Finalmente y en lo que fue el complemento, con un triplete de Matías Osadczuk y otra conquista de Matteo Graziano, sellaron la consagración. Tobías Wade, con tres conversiones, completó el marcador final para la victoria.

Cabe resaltar, que este es el tercer título consecutivo para Los Pumas 7s, que vienen de ser campeones en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Perth (Australia), y también es el tercer trofeo al hilo que levantan en la ciudad canadiense. Con este resultado, el elenco nacional lidera la clasificación por encima de los escoltas Irlanda y Fiji. Realmente un gran presente para los de Gómez Cora de cara a los Juegos Olímpicos de París de julio.

Hasta ahora, acumulan 78 puntos en la tabla general de la temporada y tomaron 24 de ventaja sobre su principal perseguidor, Irlanda (54). Dicho esto, la diferencia entre el nivel y la consistencia con el resto es grande y el principal reflejo es la diferencia de tantos luego de cuatro torneos: +341 en total, muy lejos del +81 de los irlandeses, que los siguen en el rubro. Algo realmente formidable e histórico por donde se mire.

Habrá que ver cómo llegan los deportistas nacionales a la cita olímpica, pero hay ilusión grande con este equipo ya que otras selecciones viven momentos muy dispares. Dicho esto, Nueva Zelanda no logró ser consistente y sufrió la salida de su DT, mientras que Fiji atraviesa una etapa de recambio. Además, Francia espera levantar su nivel, Australia busca la regularidad y Sudáfrica, aún debe esperar por el repechaje. En el camino, Los Pumas 7s siguen demostrando su gran nivel y llegan a la cita de París, de la mejor manera posible.