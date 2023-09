Los Pumas comenzaron la semana de entrenamientos con el foco puesto en Samoa

Los Pumas iniciaron la tercera semana de competencia en la previa del duelo ante Samoa, que viene de conseguir un gran triunfo ante Chile por la fecha 2. El duelo ante los isleños será el próximo viernes desde las 12:45 y para este partido tan trascendental, el combinado que comanda Cheika empezó la preparación.

En la jornada del domingo el seleccionado argentino brindó una conferencia y un entrenamiento abierto a la prensa. Mientras que en lo que fue el día de ayer, en el centro de entrenamiento en La Baule, continuó con las prácticas a puertas cerradas pensando en el conjunto oceánico. Además, maña­na a las 8:30, el equipo nacional tendrá atención a la prensa, que también podrá visualizar 15 minutos del entrenamiento vespertino, ya que en esta oportunidad Los Pumas tendrán doble turno pensando en el compromiso ante los samoanos.

Ante la prensa, uno de los que tomaron la palabra fue Felipe Contepomi. El exjugador del seleccionado analizó al rival que viene y aseguró: “Es un equipo físico”. Y se explayó: “Todos sabemos la naturalidad que tienen los isleños y es algo que tienen todos los equipos de las islas. Pero aparte, este equipo samoano es un equipo muy bien coacheado, tienen buenas formaciones fijas, son más estructurados respecto de los despejes o cómo salen de su campo”. Y enfatizó: “Tenemos que imponer nuestra manera de jugar. Todo partido de rugby empieza por las formaciones fijas, con lo cual, en los forwards es tratar de dominar. Ellos tienen un muy buen pack y después tratar de llevarlos a donde nosotros queremos, que es jugar al espacio y lo que noso­tros queremos hacer como sistema de juego”.

Nico Sánchez habló de su futuro

Por su parte, Nicolás Sánchez admitió que está en el cierre de su carrera en Los Pumas y aunque no tiene una fecha definida para el adiós, sabe que ese momento se acerca. En este hilo, dijo: “Creo que son mis últimos partidos con Los Pumas. Por ahora, no he tomado la decisión. No he dicho Juego hasta el final del Mundial, pero creo que son mis últimos partidos”. Y siguiendo sobre esto, agregó el apertura tucumano: “Trato de no vivirlo desde un lado muy emocional, sino tratar de estar presente, de ir momento a momento, y no pensar en que este fin de semana puede ser el último y emocionarme”.

En tanto, en la jornada de mañana el conjunto dirigido por Michael Cheika tendrá día libre y las únicas actividades que se realizarán son el anuncio del equipo que enfrentará a Samoa y el viaje de 732km a Saint Ettiene, sede del estadio Geoffroy-Guichard, escenario donde Argentina disputará el juego. Así mismo, el jueves se llevará a cabo el tradicional Captain's Run en la cancha, con horario y posibilidad de visualizarlo aún a confirmar.