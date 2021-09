Macarena Sánchez: "Hablar de mi depresión fue el primer paso para salir adelante"

La delantera Macarena Sánchez, quien desempeñó un papel fundamental para promover la profesionalización del fútbol femenino en la Argentina, habló públicamente de su diagnóstico de depresión con el objetivo de ayudar a otras personas que puedan estar pasando por lo mismo."Hablar de mi depresión fue el primer paso para salir adelante", expresó la actual delantera de San Lorenzo en una entrevista con Fifpro, una organización internacional de futbolistas formada por 40 asociaciones nacionales y unos 38.000 miembros.

"Ocurrió en marzo de 2020. Venía sintiéndome bastante mal, aunque no me animaba a comentarlo abiertamente. Ni siquiera en terapia. Empecé a sentir que mi vida no valía, que no tenía sentido. Que todo lo que yo tenía, todo lo que había conseguido, ya no me era suficiente. Tenía ganas de desaparecer, de morirme", relató Maca Sánchez.

"En una sesión sentí que ya no podía más, tenía la necesidad de pedir ayuda. Y lo hice. Recuerdo que me costó mucho salir del consultorio. Estaba en una situación muy vulnerable. A partir de ahí empecé un proceso con el psiquiatra. Fue el primer paso para empezar a sanar un montón de cosas. Recién ahí puede empezar a asimilar que lo que estaba teniendo era un padecimiento mental. Tenía que enfrentarlo, salir adelante. Y tenía que pedir ayuda. Ese era el primer gran paso", contó.

"La situación empezó a afectarme en lo profesional. No estaba en condiciones de entrenar ni de jugar. Y la pandemia lo volvía mucho más difícil aún. El quiebre se produjo durante un partido en el que me puse a llorar en el entretiempo. No podía seguir. Y ahí el cuerpo técnico empezó a darse cuenta de lo que pasaba".

Sánchez destacó el apoyo de su familia y su gente más cercana, y también de San Lorenzo: "El club se portó sumamente bien conmigo. Me entendieron muchísimo, todo lo que contrario a lo que podía pensar yo. Supieron que no estaba preparada para entrenarme y supieron acompañarme. No fue fácil: lo venía ocultando por vergüenza y también por el miedo de que esto saliera en los medios de comunicación con todos los estigmas que hay detrás de una depresión…".

Para Macarena Sánchez, que además de jugadora es la Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes de Argentina, es muy importante visibilizar los problemas de salud mental en el fútbol. "Debemos sincerarnos: los clubes no están preparados para afrontar situaciones de esta índole en sus planteles. Y sólo podremos empezar a afrontarla cuando comencemos a hablar del tema abiertamente. Es importante debatirlo y dejar de hacerlo un tema tabú. Sobre todo en el fútbol femenino".

"¡No hay absolutamente nada! Son muy pocos los equipos que tienen psicólogo o psicóloga. Los clubes se fijan mucho en la integridad física de los y las futbolistas, pero no tanto en la integridad psíquica. Y no tengo dudas de que el bienestar de una persona pasa por un equilibrio entre ambas cosas", agregó.

"Pensemos en los y las futbolistas: se nos suele poner en un pedestal en el que se cree que tenemos la vida resuelta. Pero hay que tomar distancia de esa idea y entender que, como cualquier persona, también padecemos un montón de presiones. Tenemos otra vida, normal, que también repercute en nuestro rendimiento futbolístico".

Maca Sánchez confió que estuvo en contacto con un futbolista profesional y que "él me comentó rápidamente que la depresión en el fútbol es muy frecuente, sobre todo en el ambiente masculino. Y ahí me di cuenta de que era importante que yo contara lo que me está pasando. Porque tengo una voz importante dentro del fútbol que puede llegar a los demás".

Desde su función en el Injuve, Sánchez subrayó un dato escalofriante: "El suicidio es una de las primeras causas de muerte entre los adolescentes de la Argentina. Es un dato chocante que nos tiene que llegar a todos: hay que acompañar a quienes padecen problemas de salud mental".

"Los que sufren tienen que saber que hay un montón de personas dispuestas a acompañarlos. Tienen que saber que no están solos, no están solas, y que realmente se puede salir adelante. No es el final de todo", concluyó.