Maggie May se estrenó en esta pista con una victoria

Por GALOPÓN

Sábado de acción en el teatro del turf del barrio Hipódromo con 14 carreras en la cartelera. El momento culminante de la reunión fue el Clásico Joaquín V. Maqueda (G III-1.400 metros), donde la victoria fue para Maggie May, que en el final frenó por el pescuezo la picante carga de Duda Bye, mientras que tercera culminó la gran favorita Mery Laurent.

La carrera, reservada para yeguas de 3 años y más edad, a peso por edad, no contó con las participaciones de The Best y Priscila Bye. El cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Mery Laurent con un sport de $1.70 sobre la chance de Maggie May ($2.75) y ya en la pista, la dos nombradas tuvieron suerte dispar porque mientras que la pupila de Nicolás Gaitán daba forma a la cuarta victoria de su campaña, la favorita culminaba tercera, sin pena ni gloria. En la silla de la vencedora se lució el jockey Gonzalo Borda, empleando 1m.23s.42/100 para los 1.400 metros.

Ordenada la suelta, Duda Bye, Walnut Grove y Mery Laurent fueron las más rápidas en partir sobre Noche Plateada, Maggie May, Vengan y Vean y Muero por Boss; formalizada la carrera apuró la favorita y quedó en solitario al frente con corta ventaja sobre Maggie May y Vengan y Vean.

Al pasar por el kilómetro lo hacía Mery Laurent medio cuerpo delante de Maggie May, corriendo cerca Vengan y Vean y Duda Bye, por delante de Walnut Grove, Noche Plateada y Muero Por Boss. De esa forma completaron la recta de enfrente y ya en el codo de la calle 41, seguía el duelo adelante entre la favorita y Maggie May, en tanto quedaban a la expectativa Walnut Greve y Duda Bye.

Promediando la curva, se estrecharon más las distancias entre las dos nombradas, de tal forma que así pisaron la recta, mientras que desde el fondo cargaba a media cancha Duda Bye. A esta altura una cosa quedaba en claro que Mery Laurent no era la de otras tardes, ya que no solo no podía despegarse de Maggie May, sino que faltando 150 metros la rebasó y se encomendó al disco. Este le llegó justo porque pudo mantener el pescuezo de ventaja sobre Duda Bye, que metió una atropellada picante en el final. En tanto que la favorita mantuvo el tercer lugar.

La ganadora se movió en 24s.28/100 los primeros 400 metros; 47s.51/100 para los 800 metros y 1m.11s.89/100 para los 1.200 metros.