Malestar en los hinchas Triperos

La decisión sobre la localía en el estadio Ciudad de La Plata sigue generando malestar en los hinchas de Gimnasia, ya que autoridades municipales anunciaron que el pedido de la dirigencia no fue hasta junio como se expresó, sino que fue hasta diciembre. También otros exdirigentes declararon en diferentes medios locales que no entendían el porqué del cambio de estadio y que creían que no era necesario como lo habían establecido ni bien se comenzó la ampliación de la Platea Néstor Basile.



Por eso mismo, muchos Triperos sienten que la decisión tiene algo detrás.