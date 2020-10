Maradona cruzó duro a Macri y respaldó a Alberto y Cristina

En un duro y frontal posteo característico de Diego Maradona, el Diez no se guardó nada y le respondió a Macri tras su reaparición en una entrevista en un medio de comunicación.

Allí el ex presedente afirmó que tuvo que “sacar a Maradona para poder construir el equipo que soñaba”. El Diego, lejos de quedarse callado, le respondió y fue lapidario y concreto “a vos te digo Mauricio, que a mi no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el futbol para proteger la salud de mis viejos. Esa fue decisión mia y no le hice mal a nadie”, disparó.

Además señalo que “por más bombas de humo que tires, vos sabés que TUS DECISIONES le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre” y llamó a apoyar al gobierno.