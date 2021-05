El ex-DT de Gimnasia y uno de los mejores futbolistas de la historia, Diego Armando Maradona, fue abandonado a su suerte en las últimas horas, ya que los peritos de la junta médica afirmaron en un informe de 70 hojas que “el actuar del equipo de salud a cargo que atendía a DAM fue inadecuado, deficiente y temerario como se registró en detalle en el presente”. Además de contar toda la historia clínica de Maradona en sus diversas operaciones o entradas a diferentes institutos médicos, se hace énfasis en lo que fue su último tiempo de vida a largo y corto plazo.





También en las 13 conclusiones que sacaron los peritos en el informe, comentan: “Si bien resulta contrafáctico afirmar que DAM no hubiera fallecido de haber contado con una internación adecuada, teniendo en cuenta el cuadro documentado en los días previos a su muerte, en un centro asistencial polivalente recibiendo una atención acorde a las buenas prácticas médicas, concordamos en que hubiera tenido más chances de sobrevida”.

Además de afirmar que Diego comenzó a morir, al menos, 12 horas antes de su muerte, ya que presentaba signos inequívocos de periodo agónico prolongado y que desde las 00:30 de ese 25 de noviembre no recibió el cuidado y control necesario en la casa donde estaba recuperándose del síndrome de abstinencia por el alcohol como así también de su operación en la cabeza.



Antes de la operación en la Clínica de Olivos, Pelusa fue internado en el centro platense Ipensa, donde la junta médica sentenció que “el Sr. DAM, al menos desde la internación en Ipensa, no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, ni en condiciones de tomar decisiones sobre su salud”. Por lo que también deja en evidencia el abandono y mal acompañante de su médico Leopoldo Luque, quien enfocó toda su atención en la operación de la cabeza y no en las facultades mentales del extécnico del Lobo.

Los últimos días de Diego



Sobre lo que fue su estadía en la casa de Tigre donde murió, el informe sacó algunas conclusiones: “Fueron ignorados los signos de riesgo de vida que presentaba el paciente. En la desgrabación de los audios del día 25/11/2020: La semana pasada les dije que había que levantarlo porque podía hacer un edema de pulmón.

Audio de Taffarel enviado por Vanesa Morla a Luque (sic)”. Y agrega en otro ítem: “El cuidado de enfermería durante la estancia en la casa de Tigre, posterior a la externación de Clínica de Olivos, se encuentra plagado de deficiencias e irregularidades como fue expuesta en este documento ampliamente (ausencia de controles)”.



Además de Leopoldo Luque, también entra en esto la labor de la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, una enfermera, un enfermero, una médica coordinadora y un coordinador de enfermeros, quienes están todos imputados en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona. Sobre estos profesionales, la junta concluyó: “DAM no presentó correctos controles y asistencia por parte médico-asistenciales, de enfermería y acompañantes terapéuticos ni en tiempo ni en forma. Según dictan las normativas de las buenas prácticas”.