"A Maradona no lo amó ninguna mujer"

El pasado 25 de abril, se cumplieron cinco meses de la muerte de Diego Maradona. En plena investigación a su círculo íntimo, para determinar si hubo algún culpable de su deceso, el doctor Alfredo Cahe encendió la polémica en las últimas horas. El histórico médico del Diez, dejó una frase que hará ruido.

El especialista de salud destacó que todas las mujeres que estuvieron con Maradona no lo hicieron por amor, sino por interés. En diálogo con Súper Deportivo Radio, dijo: "Diego no fue amado por ninguna mujer. Todas buscaron el interés económico de Diego Armando Maradona. Si hoy lo viera, le diría: ' Es necesario, Diego, que elijas la pareja definitiva de tu vida y que por favor, intentes ser feliz'".

Además dejó en claro, que Diego jamás estuvo en buenos entornos: "No es este el único mal entorno que tuvo... Pero a este, definitivamente, se le pasó la mano. No captó realmente la personalidad, enfermedad y la drogadicción que tenía Diego. Creyeron que era un paciente más, no le dieron la suficientemente bolilla y cuando se le complicó, no supieron que hacer" ¡Durísimo!