Se viene la miniserie de Kiss

En los últimos tiempos las biopics se pusieron de moda y cada vez son más los artistas que tienen las suyas. Ahora estarán por estrenarse las inherentes a David Bowie y Boy George, mientras comenzaron los preparativos para lo que será la miniserie sobre Kiss.



Formada en Queens, la producción estará basada en los inicios del grupo, será dirigida por Joachim Ronning mientras que Gene Simmons y Paul Stanley figuran como productores. Además, contará con la música original de los artistas.



Si bien aún no está definido el guion ni el elenco estable, se supo que la entrega contará con el título Shout it out loud, una canción más que reconocida que catapultó al grupo.



Además de la música, ellos se hicieron famosos por los maquillajes, los trajes, las presentaciones con pirotécnica, efectos especiales y han vendido cera de 100 millones de discos alrededor de todo el globo terráqueo. Además, estaban inmersos en una gira mundial que se vio suspendida debido a la pandemia imperante.