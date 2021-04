Natalia Garayalde abrirá el 10 FICIC

La realizadora cordobesa Natalia Garayalde abrirá con su ópera prima, Esquirlas, la décima edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín. Este tendrá su primera etapa online del 29 de abril al 2 de mayo en su web www.ficic.com.ar.



La película, que se verá el jueves a las 21.30, narra con materiales de archivo propios uno de los acontecimientos más sorpresivos y dolorosos de la historia argentina reciente, la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. La voz en off hilvana imágenes que la propia Garayalde rodó con una cámara de VHS familiar, y a partir de esas imágenes desnuda uno de los casos más resonantes de corrupción e impunidad. Su mirada de niña/directora, pero con ideas precisas sobre la Justicia y el rol del Estado, recuperada en la producción, terminan por consolidar una de las propuestas más sólidas de cine de lo real. Por este trabajo se alzó con el premio a la mejor dirección del último Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. “Nunca fantaseé con abrir el Ficic. Era un imposible. Repito la noticia como mantra para entenderlo. Abrir el Ficic. Todas esas íes juntas me suenan simpáticas y hasta delirantes, como nuestra tonada para los foráneos que se asoman a un Festival Internacional hecho en Cosquín. Fui varias veces como público, salía de una función, me comía un sanguchito en la plaza San Martín frente al Centro de Convenciones y corría hacia otra sala. Si no fuera por las películas estaba sola, mientras veía pasar coscoínos y grupos de amigos.

Durante esos días tenía mucho tiempo para pensar en las imágenes que había visto, pero nunca rumié la insólita idea de abrir el FICIC. Y acá estoy”, cuenta la directora a diario Hoy sobre su experiencia de abrir el Festival.