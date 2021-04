El mal trance de Ronnie Wood

De forma reciente, el legendario integrante de los Rolling Stones, Ronnie Wood, reveló que transita un lento tratamiento médico. Durante la primera parte de la pandemia, se hizo un chequeo y los resultados no fueron los esperados. Sucede que el músico fue diagnosticado por segunda vez con células cancerígenas. Se sometió a una cura específica y se abocó a la pasión que tiene por la pintura para traspasar el mal momento. Además, contó con el apoyo de su esposa joven Sally y sus hijitos gemelos que cumplieron 4 años.



Recuperado de su adicción al alcoholismo, Ronnie cumplió una década sin beber, se recuperó de un cáncer de pulmón en el 20’17 y ahora está en la fase final para combatir esas células malignas. Al respecto, reveló: “Este tipo de cáncer suele surgir en el pulmón, pero puede afectar áreas como la próstata, el páncreas, la vejiga o los ganglios linfáticos. Se llama así porque las células cancerosas aparecen con un tamaño y forma diferentes bajo un microscopio”.



Vale mencionar que es muy coqueto, cuando fue intervenido en el 2017, decidió no transitar la quimioterapia para no perder su cabello. Por aquél momento, Ron decía: “No iba a perder el cabello. Este cabello no iba a ninguna. Dije: De ninguna manera. Y mantuve la fe de que todo iría bien. Tuve mucha suerte, pero siempre tuve un ángel de la guarda muy fuerte cuidándome”.



Además de su pasión por el arte, también está preparando un álbum como solista, la salida de una grabación donde tributó a Jimmy Reed. Asimismo está colaborando en las producciones de Mick Jagger que lanzó Eazy sleazy, una canción a dueto con el líder de los Foo Fighters, David Grohl.