Pampita versus Julia Mengolini

Indignada, y aprovechando su programa diario, en donde no sólo entrevista a celebridades y personalidades del ambiente, Pampita le respondió a Julia Mengolini por sus declaraciones públicas sobre fumar marihuana durante el embarazo.



La modelo y conductora está cursando el sexto mes de embarazo de su próxima hija, y atendió, de una manera políticamente correcta a la periodista y CEO de Futurock. “Todo lo que consumimos le llega a nuestro bebé, ni hablar lo pulmonar. Para mí no es algo para decir públicamente, no voy a juzgar a nadie porque es personal cómo uno quiere llevar su embarazo y cuidar su bebé, pero no es algo para gritar a los cuatro vientos. Que hablen los especialistas, así nos dan cátedra y nos explican bien cómo influimos absolutamente en todo lo que es el crecimiento del bebé con lo que transitamos día a día”, dijo. Pampita es otra de las celebridades que salieron a enfrentar a Mengolini por sus dichos, que fueron cambiando a medida que los cuestionamientos comenzaron y que exigen un tratamiento responsable en los medios de comunicación. Pese a esto, Mengolini continuó con sus declaraciones, y publicó un descargo en sus redes sociales: “Yo no recomendé nada, sólo conté mi experiencia. Pero al mismo tiempo, creo que es una buena oportunidad para romper con algunos tabúes sobre la marihuana. No es recomendación, es mi experiencia con una sustancia que conozco, que uso y que me hace bien”. La polémica está servida y habrá que ver cómo sigue esta contienda.