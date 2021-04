Dura respuesta a Latorre desde el entorno de Bilardo: "boludos hay en todos lados"

En los últimos días Diego Latorre fue noticia luego de que revelara, según su testimonio, que se arrepiente por no haber saludado a César Luis Menotti por orden de Carlos Salvador Bilardo. El actual comentarista fue uno de los protagonistas del histórico Boca-Independiente jugado el 3 de noviembre de 1996.

"Bilardo no nos permitía cambiar las camisetas. Y esa tarde no nos permitió tampoco saludar a Menotti. No me parece que pasen las cosas por ahí. Es tóxico todo eso. No aporta nada", había disparado sobre todas las prohibiciones que les impuso el Doctor.

En este contexto en las últimas horas Miguel Ángel Lemme, ex jugador, entrenador, donde además fue ayudante de Maradona en la Selección Argentina, rompió el siliencio en Por los Pibes de Radio Provincia y respaldó a Bilardo. Lemme es parte del círculo íntimo del Narigón y lo visita cotidianamente.

"Yo respeto lo que opine, pero no lo comparto. Me parece que no tiene personalidad. Latorre es un boludo, cuando era pibe se lo olvidaron en la plaza. Cómo vas a contar 20 años después, si querés contarlo, hacelo en el momento. Termina el partido y yo digo 'me equivoqué', no espero tanto tiempo, que se deje de romper. Eso es porque quiere quedar bien con una campana y no con la otra", expresó algo enojado en contra de Latorre.

Además agregó: "qué necesidad tenés vos para ir a abrazar a un técnico, a un entrenador, si durante todo el año no lo vas a ver. Yo si me quiero juntar o abrazar a alguien, lo llamo y le digo ‘me puedo juntar con vos’ y nos tomamos un café. Eso lo hace para la gilada".

Lemme asimismo contó que ve muy bien a Bilardo y que tanto su círculo de amistades y familia, aún le ocultan las muertes de Maradona, Sabella y el Tata Brown, ya que le podría causar un daño muy grande ante semenjantes pérdidas.

Por último tiró: "a mí de pibe me decían, los boludos a la plaza y te ponen con un diario. Te dejan a las 2am y te van a buscar al otro día al mediodía para ir a comer. Boludos hay en todos lados, discúlpenme las palabras, pero si vos tenés personalidad, y vos me das una orden y yo creo que no es la conveniente, le digo no salgo al banco, no juego y lo saludo".