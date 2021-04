El Pincha, a un paso del primer objetivo: ¿qué necesita para clasificar?

Cuando comenzó el ciclo de Ricardo Zielinski como técnico de Estudiantes, el hincha Albirrojo se ilusionó con poder volver a ser protagonista de un campeonato. El Pincha no lograba estar en la segunda posición de un torneo desde que el 2016, cuando Nelson Vivas era su entrenador. Desde aquella vez, le costó encontrar regularidad, pasó por tormentas, cambió entrenadores, cambió estilos de juego, pero nunca pudo estar en la primera plana.



Hoy, en una Copa de la Liga bastante irregular y con un formato que no te permite dejar muchos puntos en el camino, el elenco de Zielinski logró mantenerse dentro de los primeros cuatro puestos desde que comenzó el torneo. El triunfo con River lo catapultó anímicamente, le dio confianza y se la creyó. En el medio hubo vaivenes, estuvo un tiempo sin poder ganar y parecía haber perdido el rumbo. Sin embargo, nunca perdió la calma y hoy es escolta de Colon de Santa Fe en la Zona 1 del torneo, a tan solo dos fechas del final de la primera fase.

Las matemáticas para clasificar el lunes en Uno



Se encuentra con 19 unidades, a dos unidades del líder, Colón (21), y le sacó un punto a River, San Lorenzo y Racing, los tres con 18. Mientras que más atrás aparecen Rosario Central, quinto, y Godoy Cruz de Mendoza, sexto, ambos con 15 unidades.

Además, cabe recordar que San Lorenzo y Racing se enfrentarán en la última jornada, en tanto el Sabalero tendrá el clásico ante Unión, y River tendrá todas las energías puestas en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde no comenzó de la mejor manera y consiguió tan solo un punto en su excursión a Brasil ante Fluminense.



Así las cosas, con dos partidos por jugar para los dirigidos por el Ruso (Platense de local y Argentinos Juniors de visitante), de ganar, y esperando otros resultados más, podría sellar su clasificación a la próxima instancia definitoria de la Copa. Al mismo tiempo, tendrá a su favor que, a la hora de jugar el encuentro ante el Clamar, programado para el próximo lunes a las 18 en el estadio Jorge Luis Hirschi, sabrá si con los tres puntos se asegura un lugar en los cuartos de final o no. ¿Qué debe ocurrir? Que Racing no le gane a Central Córdoba en Santiago del Estero, o bien que San Lorenzo tampoco logre sumar de a tres ante Godoy Cruz en el Nuevo Gasómetro. De esta manera, el Pincha sacaría una ventaja de cuatro puntos, con tan solo tres unidades en juego en la última jornada.