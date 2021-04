Rafa Nadal volvió al puesto 2 del ranking

A lo largo de la historia moderna del tenis, se han ido repitiendo varios nombres históricos y uno de ellos es el de Rafael Nadal. Lo cierto es que a sus 34 años, el tenista español continúa en vigencia y sigue siendo una leyenda. Luego de vencer a Stefano Tsitsipas (5°) en el ATP 500 de Barcelona el pasado domingo, el mallorquín volvió a ocupar el segundo escalón del ranking ATP, que se lo había arrebatado Daniil Medvedev hace poco más de un mes atrás.



Pero el título conseguido en su tierra tiene por demás datos interesantes. Por un lado, Rafa contribuyó para sus sorprendentes estadísticas en Conde de Godó, donde disputó un total de 12 finales y las ganó todas. Desde el año 2005 y salvo la excepción de cuatro ediciones (2010, 2014, 2015 y 2019) viene convirtiéndose en el rey del torneo. Sin lugar a dudas, el polvo de ladrillo sigue siendo la superficie en la que mejor se desempeña.



Por otro lado, y con esta consagración, el nacido en las Islas Baleares alcanzó un total de 87 coronas individuales a lo largo de su carrera y de este modo, se mantiene como el cuarto más ganador de toda historia. En dicho sentido, delante de él se encuentra el norteamericano Jimmy Connors (109), el suizo Roger Federer (103) y el estadounidense Ivan Lendl (94).

El envión necesario para un flojo comienzo



Como si esto fuera poco, el logro conseguido por Nadal en el fin de semana fue el despertar de la bestia que hasta el momento no venía teniendo una buena temporada. Si bien este fue su primer título en el 2021, anteriormente se despidió del Australia Open y el Masters 1000 de Montecarlo en cuartos de final, cuando fue vencido por Tsitsipas y Andy Rublev (7), respectivamente. Recién en la tercera competición pudo desquitarse y desplegar toda su categoría justamente frente al griego, que lo había dejado con las manos vacías en tierras australianas el pasado 17 de febrero.



Ante esta situación, luego de coronarse en casa, el español expresó: “El momento de la temporada es perfecto para ganar el primer título. Me puede ayudar para encarar lo que viene con una mentalidad positiva”. Cabe destacar, que el ahora número 2 del ranking ATP pondrá el foco en los torneos de Madrid y Roma, que será la previa de una de sus citas tenísticas favoritas, como lo es el Roland Garros, que de no mediar inconvenientes comenzará el 23 de mayo.



A poco menos de un mes para el Grand Slam parisino, en el que mantiene el récord absoluto, el zurdo agregó otro galardón más en tierra batida, donde acumula un total de 61 títulos en dicha superficie. Con Novak Djokovic (1°) a la cabeza y Medvedev (3°) pisándole los talones, Rafael Nadal quiere continuar haciendo historia.