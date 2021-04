Podría haber Superclásico en los cuartos de final

on sus constantes cambios de formatos a lo largo de la historia, el fútbol argentino ha fastidiado a más de uno y sin embargo, la pasión sigue siendo la misma y permanece intacta. En esta oportunidad, la Copa de la Liga Profesional se ha puesto en marcha hace ya 11 fechas y durante el fin de semana, comenzaron los cruces de definición para clasificar a los cuartos de final.



En este sentido, todavía no está nada dicho ya que restan disputarse dos jornadas, pero por cómo viene la mano, nadie querrá perder un lugar y se vienen duelos por demás atractivos. Durante el fin de semana, San Lorenzo venció como visitante a River y quedó con la misma cantidad de unidades que el Millonario, desplazando a Racing de los puestos clasificatorios. Si todo quedaría así, los de Núñez quedarían terceros y enfrentarían al segundo de la Zona 2.



En este lugar aguardaría Boca, ya que el Xeneize quedó como escolta de Vélez tras vencer a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó. En la próxima fecha, los dirigidos por Marcelo Gallardo visitarán a Banfield y los comandados por Miguel Ángel Russo serán locales ante Lanús. Cabe recordar que ya hay un cruce Superclásico definido para octavos de final de la Copa Argentina y todavía no tiene fecha. Hasta ahora, jugaron dos partidos en el año por Copa Maradona y el vigente torneo, igualando 2 a 2 y 1 a 1, ambos en la Bombonera.