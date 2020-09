Maradona recibió otra “pared” de la Justicia y espera un delantero para el Lobo

A un año de haber sido presentado como entrenador de Gimnasia, Diego Armando Maradona tuvo otro motivo para festejar. Es que ayer por la mañana, la jueza que encabeza el litigio que el 10 tiene con su expareja, por la compra de departamentos, confección de empresas y otros gastos con dinero generado en la relación conyugal, desestimó un pedido de Claudia Villafañe, la exesposa del actual entrenador de Gimnasia.

Maradona tomó la noticia con beneplácito en Brandsen, desde donde sigue con su rutina personal de entrenamientos y recuperación de la rodilla derecha. Desde allí también mantiene a diario reuniones por Zoom con los diferentes jugadores del plantel profesional del Lobo.

Según expresaron desde el entorno del ex capitán y referente indiscutido de la historia de la Selección Argentina, “los abogados de Villafañe pidieron a la Jueza el congelamiento de la causa.

¿Motivos? Ellos argumentaron que por Covid-19 es necesario detener el juicio, ya que Claudia no está generando ingresos y se le hace imposible seguir pagando los honorarios de los abogados. Pero la jueza que entiende en la causa desestimó ese pedido y decidió que siga adelante la investigación”, comentaron a este diario.

“Ellos estaban intentando congelar el caso. Argumentaron que Claudia no está pudiendo trabajar y que no tenía dinero para pagar sus abogados. La jueza dijo que no iba permitir ese congelamiento y que el caso tiene que seguir adelante. Ahora nosotros tenemos varias peticiones pendientes, para despedir su contra demanda, para despedir sus defensas legales, para entablar un reclamo de daños punitivos. Con este fallo tenemos el derecho de seguir adelante con esas peticiones y muy pronto tendremos fechas para esas audiencias”, dijo Eduardo Rodríguez, el abogado que patrocina a Diego en Miami.

Por su parte, el equipo se entrenó en Abasto, mientras Maradona y Méndez siguen esperando por la llegada de un delantero para acompañar a Contín y Barrios. En efecto, desde el fin de semana se viene reclamando por la llegada de Luis “La Pulga” Rodríguez, pero la dirigencia le dará prioridad a pagar los sueldos a los empleados.