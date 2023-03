Maravilla Martínez explotó contra Teherán tras el escándalo

Luego del escándalo con Jhon Teherán, quien aseguró que le habían ofrecido 5.000 dólares por perder tras su derrota por KO1 en el Luna Park el pasado martes, Sergio “Maravilla” Martínez rompió el silencio. En este sentido, el boxeador oriundo de Quilmes expresó con sorpresa: “En lo personal me angustió que este muchacho, bah, este hombre hecho y derecho de 38 años haya hecho lo que hizo. Yo me preparé para pelear con un batallón de espartanos, preparadísimo para una pelea dura, para una pelea fuerte. No me habría esperado jamás que venga el tipo este y haga eso. No se lo esperaba nadie. Bueno, él tal vez así”,

Y siguiendo en este hilo, el ex campeón mundial mediano junior y mediano sentenció: “Es para matarlo. Cómo se zambulló con una mano que ni había llegado clara. No bien empezada la pelea había entrado una mía, clara, y él había dado un quejido de dolor, pero tampoco esa era para que se cayera. Estoy muy caliente”.