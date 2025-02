Marcelo Méndez rompió el silencio tras su salida del Lobo

De manera inesperada, el director técnico uruguayo habló sobre su repentina salida de Gimnasia. Marcelo Méndez detalló las razones que lo llevaron a tomar la decisión, expresó su descontento con la situación interna de la institución y también se refirió al caso Matías Abaldo. El entrenador renunció luego de la derrota frente a San Lorenzo en condición de local.

“Nos llevaron para jugar de una determinada manera y como estaba conformado el plantel se nos estaba haciendo bastante difícil, y no queríamos traicionar a nuestra forma de sentir el juego. Por momentos, no le estábamos llegando al plantel como queríamos”, comentó Méndez.

Consultado sobre el caso Abaldo, el entrenador explicó: “Lo conozco desde su etapa en Defensor. No sé qué tiene, pero lo único que quiero es que sea feliz y le vaya bien. Me enteré en una cena que él no estaba en la concentración, no me di cuenta lo que le pasaba”.