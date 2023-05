Mario Pergolini será candidato a presidente de Boca

Bomba en Boca: Mario Pergolini anunció que será candidato en las próximas elecciones del club que se disputarán en diciembre de este año.

El conductor y empresario anunció que comandará la lista del partido Unidad Xeneize y que peleará la presidencia de la institución ante el oficialismo, que aún no tiene candidato, ante Andres Ibarra acompañado por Mauricio Macri y ante Jorge Reale.

"Voy a jugar. Creo que es la primera vez que lo digo, pero me parece que es momento de hacerlo, a diferencia de cómo lo hice la vez pasada" dijo Pergolini en el programa Boca es Boca. Tambien afirmó: "Hay espacio, en este momento, para discutir candidaturas. Quiero hacerlo, me quedé con ganas la vez pasada".

Por otro lado, explicó su decisión: “Si no vas como presidente, es complicado hacer cosas en Boca. Y en el fútbol argentino en general, porque es muy presidencialista. Hay ciertos ciclos que fueron buenos pero se cumplieron, es momento de renovaciones. Está Ibarra, Reale y me pongo yo. En algún momento tendremos que charlaron todos los que quieran serlo y decir quién está mejor. No es luchar contra Riquelme, me parece bien que el socio le tenga cariño y respeto”.

Es importante mencionar que el conductor se marchó de la de la gestión actual en 2021 por diferencias con Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme. Ahora, conformó un movimiento que integra gente de la oposición y miembros que se alejaron de la actual comisión directiva.

En sintonía con esto último, Mario sostuvo: "Lo que proponía o no pasaba o tenían otra idea y no la iban a hacer. Y a mí nunca me gustó ocupar un lugar por ocuparlo".

Asimismo, expresó:"Quiero armar mi equipo de trabajo para hacer todo a nuestra manera", y criticó a la dirigencia actual diciendo que "Boca se desprofesionalizo".