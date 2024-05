Martínez probó el equipo

En medio de un contexto complicado por las lesiones en el último tiempo, Diego Martínez ayer paró un posible equipo de Boca Juniors para recibir a Talleres el sábado por la noche. En la mañana de ayer, el DT Xeneize planteó las vueltas de Cristian Medina y Cristian Lema pero también sin las presencias de Kevin Zenón (molestia física) y Equi Fernández.

Aunque no trascendieron las razones de la ausencia de Fernández y se espera que Zenón pueda estar al no tener una lesión, el posible once que paró Martínez fue: Romero; Saracchi, Di Lollo, Lema, Blanco; Saralegui, Fernández, Medina, Taborda; Merentiel y Cavani.

Hoy será una práctica clave donde Martínez analizará cómo están Zenón y Fernández como así también si Marcos Rojo estará en los citados.