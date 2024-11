Méndez lamentó la falta de contundencia en ataque

Gimnasia y Esgrima La Plata sigue agudizando su mal momento en el campeonato de la Liga Profesional.

Ya son ocho encuentros sin ganar para el equipo dirigido por Marcelo Méndez, con dos derrotas y llega a seis empates luego del conseguido anoche en el estadio Tomás Adolfo Ducó frente a Huracán, en un duelo donde el Lobo tenía que mejorar respecto a lo hecho con Unión, quedando esta vez nuevamente en el debe.

Tras el juego, el entrenador uruguayo fue rápidamente a la sala de conferencias para poner el pecho tras la igualdad con el Quemero y dar sus sensaciones sobre el juego. “Hicimos un buen partido. Nos faltó definición arriba. Estuvimos mejor en el primer tiempo que en el segundo. Tenemos que seguir mejorando en la creación de juego”, comenzó.

Y tras ello, hizo hincapié en la importancia de ganar como local. “Tenemos que volver a hacernos fuertes de local para que este punto valga. Antes de la Copa América, el equipo estaba bien de local. Después del receso nos costó sumar en el Bosque. Tenemos que recuperar eso”.

En un pasaje de las consultas, Méndez fue puesto en jaque con respecto a su continuidad y el DT no escapó a la bala. “Soy autocrítico y vamos a seguir luchando. Yo tengo contrato hasta 2025. Siempre vamos a querer lo mejor para el club. Si en algún momento pensamos que le estamos haciendo mal, nos iremos”, deslizó, y además sostuvo: “No me gusta dónde estamos en la tabla y no lo digo para vender humo. Yo hablo de verdad”.

A Gimnasia le cuesta mucho generar juego y también atacar, en torno a esto el uruguayo expresó: “Hasta hace un par de fechas éramos de los equipos que más generábamos en ataque. Hay que volver a eso”. “Cambiamos el esquema porque no venía funcionando. El uno contra uno por los costados. Queríamos probar otra cosa”, explicó el DT al pasar del 4-3-3 al 5-3-2, un dibujo que no otorgó demasiadas garantías defensivas, aunque también se trató de buscar nuevos elementos para ser punzante.

Finalmente, el técnico se animó a seguir soñando con abrochar un boleto a la Copa Sudamericana. “Necesitamos ganar el martes para acomodarnos. Se va terminando el campeonato y tenemos que ganar para seguir teniendo chances para clasificar a una copa”, completó.

Sin descanso, el Lobo se enfoca en la final del martes

El plantel de Gimnasia no tendrá tiempo para el descanso luego de lo que fue la igualdad en parque Patricios, ya que la jornada número 21 de la Liga Profesional será entre semana, con el conjunto dirigido técnicamente por Marcelo Méndez, dándole continuidad a las acciones que se abrirán con dos juegos el lunes.

El martes, desde las 18:45, el Tripero se reencontrará con su gente en el Bosque para recibir a Central Córdoba, en un choque que puede ser determinante para la continuidad del entrenador uruguayo en el cargo. En caso de perder con el Ferroviario, serían nueve sin ganar y el equipo ha mostrado una gran involución en todos estos juegos.

Los jugadores van a tener que continuar con los entrenamientos en Estancia Chica y Méndez no podrá contar con Garayalde para este nuevo juego, ya que llegó a las cinco amarillas.