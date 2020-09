Messi despidió a Suárez y disparó contra el club

La salida de Suárez dejó un sin sabor a hinchas del club y a Messi a más que ninguno. Ambos desarrollaron una amistad a lo largo de los años que trascendía la cancha.

Sin embargo para la dirigencia "los negocios son negocios" y Koeman no tuvo piedad y consideró que para el futuro lo mejor era que Suárez no siguiera.

Ayer, entre llantos, el uruguayo dijo adiós y se fue en un clima de tensión que contó con la presencia del presidente del club.

Lo que faltaba era la palabra de Messi que, hasta el momento, no dijo nada sobre el asunto:

“Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos”

“Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada.”, disparó

“Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo”, concluyó.

Durante la conferencia de despida, el crack uruguayo le hizo un guiño a Messi cuando afirmó que “hay que aceptar cuando el club te dice de no continuar como también hay que aceptar que un jugador dice que no quiere continuar”.