Messi: "Después del Mundial me tengo que replantear muchas cosas"

Argentina goleó a Venezuela y se despidió con una alegría ante el pueblo Albiceleste, en lo que fue el último partido de la Selección en el país ante del Mundial. Tras el triunfo, Lionel Messi habló con la prensa y dejó títulos importantes.

Sobre lo que fue el rendimiento del equipo, afirmó: "Estoy contento por la victoria con nuestra gente. La unión que hay entre esta Selección y la gente es hermoso. Hace tiempo que soy feliz acá, tenemos un grupo maravilloso y se que la gente me quiere mucho. Me hace bien venir a Argentina y después de la Copa, todo fluye mucho más".

En cuánto al futuro, dejó incógnitas sobre so continuidad luego del Mundial: "Hoy fue la despedida, porque creo que a Argentina no volvemos más hasta después del Mundial. No sé todavía que va a pasar, sólo pienso en Ecuador. Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas y tengo que ver cómo estoy".