Messi habló en la previa del segundo amistoso en Hong Kong: “Siempre quiero jugar”

El mejor jugador del mundo sufrió una pequeña lesión que no le permitió ser parte del equipo del Inter Miami que el domingo por la madrugada goleó 4-1 a un combinado local de la liga de Hong Kong. La ausencia de la “Pulga” hizo enojar al público que esperaba ansioso verlo, hubo abucheos y silbidos para el astro argentino y hasta incluso pedido de devolución de entradas por no haber podido ver a la gran figura de Las Garzas en la cancha. Sobre lo sucedido, el argentino habló en conferencia de prensa cuando el plantel llegó a Tokio donde disputará otro amistoso. El encuentro ante Vissel Kobe se jugará desde las 7 horas.

“Contento de estar otra vez acá en Japón. No es la primera vez que me toca venir, ya tuve la oportunidad en diferentes momentos y cansado un poco también de toda esta gira que llevamos y con ganas de jugar el último partido antes de regresar a casa”, comentó Messi. El astro argentino reconoció cansancio por la extensa recorrida del equipo de más de 38.000 kilómetros.

Inter Miami se medirá ante Vissel Kobe en el Estadio Nacional de Japón antes de emprender su vuelta a Florida, donde solo le queda un amistoso más ante Newell's antes del arranque de la MLS.

El rosarino se refirió a su ausencia que generó enojo en los hinchas hongkoneses: “Mala suerte que no pude estar el día del partido. El primer partido de la gira de Arabia sentí una molestia en el aductor, por eso salí y en el segundo partido jugué los minutos que jugué para probarme. Hice una última prueba cuando llegué a Japón, pero no me sentí en condiciones para ser de la partida”.