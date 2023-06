Messi no jugará ante Indonesia

Lionel Messi no viajará a Indonesia para enfrentarse a la Selección de allí y sólo jugará el primer amistoso de esta Gra por Asia.

La noticia generó algunas dudas y especulaciones, sin embargo, el motivo es más simple y comprensible. El capitán argentino se tomará vacaciones para llegar descansado a todo lo nuevo que se le viene con Inter Miami y luego de una movida temporada con el PSG.

De esta manera, la Pulga sí participará del encuentro ante Australia en China este jueves y después de eso dejará de concentrar con la Scaloneta para tomarse unos días, tal como ya habia acordado anteriormente.

Por su parte, el resto de los seleccionados argentinos viajarán a Yakarta para disputar el compromiso con Indonesia el lunes 19.

A priori, la presentación de Messi en su nuevo club, Inter Miami, sería el 1 de julio, sin embargo, no jugaría recién hasta el 21 de julio, cuando las Garzas se enfrenten por la Leagues Cup al Cruz Azul de México. De no disputar ese partido, lo podrá hacer vs Atlanta United el 25 de julio. Cabe destacar, que ante la posible aparición de Leo, las entradas de ese cotejo ya se encuentran agotadas.