Messi revolucionó Miami otra vez: su experiencia como chef, cuándo vuelve a jugar y el documental que se viene

No importa dónde esté ni qué esté haciendo, Lionel Messi genera una revolución a cada paso. Mientras planifica su retorno al campo de juego y dejar atrás las molestias musculares, el argentino participó de una acción comercial en el DRV PNK Stadium, en Fort Lauderdale, y volvió locos a los fanáticos, en especial a los más pequeños, cuando apareció vestido como chef, ya que debía presentar un menú infantil para una cadena internacional de restaurantes. Cabe recordar que las Garzas jugarán esta noche como visitante ante Chicago Fire por la fecha 36 de la MLS.

En ese marco de consultas para Messi, uno de los chicos lanzó una pregunta muy interesante para el capitán de la Selección Argentina: “¿Cómo hacés con la presión y cómo hacés para mantenerte calmado durante las finales, como en la Champions? Dinos tu secreto”. La risa de Messi fue inmediata y la respuesta igual de cálida: “La verdad es que no sé si hay un secreto. Me mantuve tranquilo, siempre confiado en mí”.

Sin dar pistas sobre el estado de su lesión muscular y sin entregar más detalles de que se trata de una dolencia que arrastra desde hace tiempo, el astro rosarino trabajó en el campo de juego con el resto de sus compañeros. El capitán del combinado argentino, que por esta afección no disputó los últimos cuatro partidos que tenía en su calendario (uno con la Selección Argentina, dos de la MLS y la final de la US Open Cup) parece estar cada vez más cerca del retorno. El regreso al verde césped del mejor jugador del mundo se daría el próximo sábado ante Cincinnati.

El equipo de Florida está transitando la etapa regular de la MLS, se encuentra anteúltimo en la Conferencia Este con 33 puntos y necesita sumar para poder entrar a la postemporada, lo que parece una misión imposible.

Los detalles de la serie y la fecha de lanzamiento

El documental de Messi en Apple TV ya tiene fecha oficial de estreno. Con un tráiler con tintes cinematográficos, la empresa dio a conocer que el 11 de octubre se podrá ver Messi meets America, que no es otra cosa que cómo se dio la llegada del rosarino a la MLS. El documental consta de seis capítulos. “Una leyenda en su próximo capítulo”, dice el adelanto que dieron a conocer, que muestra goles del argentino con el Inter Miami e imágenes de los momentos previos a los partidos. Hay que recordar que la aplicación Apple TV+ adquirió los derechos de transmisión de la MLS por los próximos diez años.

Aquellos que deseen contratar el servicio, pueden hacerlo vía la web oficial de la compañía. Como dato adicional, Apple ofrece una prueba gratuita de 7 días para nuevos usuarios.

Jorge Mas y la promesa que le hizo al capitán argentino para volver a Barcelona

Jorge Mas, uno de los accionistas (el mayoritario junto a su hermano Jorge) de Inter Miami, disfruta de la presencia de Leo Messi en la franquicia de la MLS que preside. El 10 ya les dio un título (el primero para las Garzas) en la Leagues Cup, llegaron a la final de la US Open Cup y aún tienen chances matemáticas de llegar a los playoffs del máximo certamen estadounidense. En medio de todo eso, Mas contó la promesa que le hizo a Leo para que pueda volver a jugar en Barcelona.

“La salida de Messi de Barcelona no fue de su gusto, no se pudo despedir de su club, que le acogió de niño, y creo que las circunstancias no fueron las que quiso Lionel. Yo le di mi compromiso de que haré todo lo posible en los próximos años para que tenga la oportunidad de despedirse de su afición en Barcelona. Irá el Inter Miami o haremos algún tipo de partido”, expresó el directivo en diálogo con Marca.

Y respecto al cambio que ha introducido en la MLS, Mas completó: “Yo creo que ha cambiado todo con él. La MLS es otra. Cada vez que jugamos fuera de casa están los estadios llenos. El recibimiento a Lionel ha sido extraordinario. El partido en Nueva York, con casi 30.000 aficionado y el 80% gritando el nombre de Messi, había camisetas albicelestes y rosadas del Inter Miami, me chocó, yo no esperaba eso. Va a haber un antes y un después de la llegada de Messi a la MLS”.

Martino y el riesgo por la Pulga: “Estaríamos en un problema más serio”

Antes de emprender el viaje a Chicago, el entrenador de Inter Miami dialogó en conferencia de prensa y aportó su mirada sobre el físico de Lionel Messi. “Diría un mes si supiera que es un mes. El otro día decían que estaba fuera de la liga por toda la temporada. ¿Y? Ustedes no corren ningún riesgo. Yo cometo un error gravísimo si digo algo en forma apresurada, por eso evito los tiempos exactos. Los diría si los tuviera, pero no los tengo”, sentenció Gerardo “Tata” Martino.

Consultado específicamente sobre la lesión del Diez y si eso influirá en la próxima fecha FIFA, el Tata comentó: “Es la cicatriz que corre riesgo de una apertura y ahí estaríamos en un problema mucho más serio. Es en el posterior. Si está bien en el club, lo va a estar en la Selección Argentina. Ese compromiso está fuera de discusión. Y era algo que nosotros reconocíamos de antemano”.

“No soy una persona de tirar a los jugadores a la cancha por una necesidad futbolística o de resultados. Necesitamos tener a todos sanos y entendemos que hablamos de jugadores muy importantes, pero alguien que no está en condiciones no va a dar mejor respuesta que uno que está sano”, remarcó el exentrenador de la Albiceleste.

Cabe recordar que, tras el encuentro de esta noche, Inter Miami jugará de local ante Cincinnati el día sábado por la fecha 37 de la MLS.