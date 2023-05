Messi será titular frente a Ajaccio

Tras saberse que no seguirá en el club parisino en la próxima temporada, Lionel Messi tendrá una de sus últimas funciones con el Paris Saint Germain en un duelo en el que el puntero de Francia enfrenta al Ajaccio.

Messi había sido sancionado por el club con un partido de suspensión. Desde la institución argumentaron que la sanción respondía a un viaje relámpago de la Pulga a Arabia Saudita tras le derrota por 3-1 ante Lorient. Sin embargo, la decisión respondería más a una reprimenda de parte del club por la postura del rosarino de no renovar su contrato, que termina el 30 de junio.

El partido se jugará el próximo sábado a las 16 horas de Argentina en el Parque de los Principes. El duelo ante Ajaccio será clave para las aspiraciones de PSG de ganar el título, aunque todavía les falta un poco más para ser campeones.

Al respecto, Galtier marcó que no quieren sorpresas ante un rival que, a priori, muchos marcan como accesible: "Es un partido importante, pero no decisivo. Mañana no vamos a ser campeones aún. Ha sido una temporada con muchos altibajos, peor ahora toca rematarlo. Hemos perdido tres de los últimos cuatro partidos en casa. Creo que el Ajaccio llega sin presión. No está descendido, pero llegar en esta situación puede permitirle expresarse sin sentirse amenazado".