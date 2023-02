Messi y Nadal se repartieron halagos en Instagram

Lionel Messi y Rafael Nadal se halagaron mutuamente luego de conocer las nominaciones a los Premios Laureus.

El español compartió en su historia de Instagram la publicación de los candidatos a conseguir el "mejor deportista del año 2022" y escribió: "Es un honor haber sido nominado otra vez, pero este año... Vamos Leo Messi, te lo mereces tú".

Semejante elogio no pasó desapercibido por el argentino que también le dedicó unas palabras. "Que un deportista tan grande como vos me ponga eso me deja sin palabras... Muchas gracias, Rafa, vos también lo merecés todo por la manera que competís cada vez que salís a la cancha. Sos un ganador" escribió el 10, que además bromeó: "Igual tenemos mucha competencia ahí, ¿eh? ¡Lo merecen todos el Laureus este año la verdad!".

Los Premios Laureus son distinciones que otorga la Academia Laureus y que reconoce a los mejores deportistas y conjuntos del año. Los mismos son elegidos por un jurado compuesto por 71 de las mayores leyendas del deporte de todos los tiempos.

En los candidatos a ganar el "mejor deportista el año" no sólo se encuentra el tenista español, Rafael Nadal y el futbolista argentino, Lionel Messi, sino que también compiten: el atleta sueco, Mondo Duplantis, el futbolista francés, Kylian Mbappé, el basquetbolista estadounidense, Stephen Curry y el piloto de Fórmula 1, Max Verstappen.