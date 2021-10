Murió el expresidente de Gimnasia, Oscar Venturino

Una triste noticia sacudió al mundo Gimnasia, ya que falleció el expresidente de la institución, Oscar Emir Venturino. El mismo estuvo a cargo del club entre el período 1968-1979 y este jueves, se conoció la triste noticia.

Venturino quedó en la historia del club, ya que se convirtió en el mandatario que más tiempo estuvo de manera ininterrumpida (11 años) y también compró Estancia Chica. Además le puso el "Basurero" a Gimnasia, ya que tenía la concesión del servicio de recolección de residuos en La Plata.



El comunicado de Gimnasia

Tras conocerse la triste noticia, Gimnasia emitió un comunicado para despedir a Oscar Venturino. Con un emotivo mensaje, el Tripero despidió al presidente que más tiempo estuvo en el cargo. A continuación, el escrito completo del club.

¡Hasta siempre Oscar!

Dueño de un sentimiento incuestionable por la camiseta azul y blanca del Lobo, Venturino comenzó a gestar su lazo inquebrantable con nuestra institución en 1968, cuando se convirtió en el 52° presidente de Gimnasia. Ese mismo año fue protagonista y gestor de uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia del Club, la compra de Estancia Chica. El predio situado en Abasto representa, desde entonces, uno de los principales símbolos del ADN Tripero.

Con once años de ejercicio en la presidencia del Lobo, desde 1968 hasta 1979, se convirtió en el líder institucional que más tiempo permaneció en su cargo, circunstancia que, sumada a los valores pregonados y transmitidos, lo hace dueño de un legado intachable. Si bien fueron once años de presidencia, la realidad indica que su amor por el Mens Sana no tuvo ni tendrá caducidad ya que tal como declaró alguna vez, ‘moriré pensando en Gimnasia y Estancia Chica’.

Desde el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata honramos su memoria y acompañamos a toda su familia y a todas y todos sus seres queridos en este difícil momento.